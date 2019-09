Die 14. Covernight startet am Samstag (28. September) um 20 Uhr im Kinderhauser Bürgerhaus; Einlass ab 19.30 Uhr. Fester Bestandteil der Livemusik-Party ist die Band „Undercover“. Geboten wird ein Musikprogramm von über sechs Stunden Dauer. Die Veranstaltung hat sich vom Geheimtipp zur Kultparty entwickelt. Kult ist auch, dass die Covernight mit dem Acoustic-Duo „McCarthy & Koch“ eröffnet wird. Die sieben Musiker von „Acoustic-Team“ aus Münster sind in diesem Jahr erstmals dabei. Sie interpretieren moderne Lieder und Klassiker akustisch auf die unterschiedlichste Art: Die Musik sei mal ruhig und melancholisch, oft schnell und tanzbar, so die Ankündigung des Veranstalters Prosound.