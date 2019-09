Einige Tage später, am Donnerstag (26.9.), schöpfte der 87-Jährige Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei, wie diese am Freitag berichtet.

"Immer wieder setzen Betrüger, ob als Polizist, als Enkel oder Bekannter, insbesondere ältere Menschen am Telefon unter Druck, um an Erspartes oder Schmuck zu kommen." Die erfundenen Situationen seien vielfältig, eins sei aber immer gleich: Die Betrüger rufen unaufhörlich an und verlangen Geld oder Wertvolles am Telefon. Häufig würden sie auch Bankangestellte als Straftäter bezichtigen.

Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon: „Wenn Personen während eines Telefonates Geld oder Wertgegenstände fordern, lassen sie sich nicht darauf ein. Beziehen Sie einen Vertrauten mit ein. Im Verdachtsfalls sofort die 110 wählen.“