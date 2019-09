Wie eine SMS vor 100 Jahren

Was heute die SMS oder Whatsapp-Nachricht, war vor über 100 Jahren die Postkarte. „Dank der häufigen Leerung der Postkästen bekam der Sender innerhalb Münsters die Antwort noch am selben Tag“, erklärt Dr. Axel Schollmeier, der die neue Ausstellung im Stadtmuseum „Münster auf alten Postkarten – Vom Domplatz zum Prinzipalmarkt“ anlässlich des 150. Geburtstags der Postkarte konzipiert hat. Münsters älteste Postkarte aus dem Jahr 1888 legte übrigens rund 500 Kilometer zurück – bis ins sächsische Zwickau.

Das Museum an der Salzstraße präsentiert 150 historische Ansichtskarten zwischen dem 19. Jahrhundert und 1940. „Es ist ein spannendes Konzentrat aus rund 10 000 Exemplaren, die wir aus 40 Jahren Sammlungstätigkeit im Museumsbestand bewahren“, so die Ausstellungsmacher Dr. Axel Schollmeier und Dr. Bernd Thier. Die Schau sei als Spaziergang durch die Geschichte und Architektur der Stadt angelegt.

Bei manchen Postkarten mussten selbst die Historiker erst einmal recherchieren, da es die Ansichten schon lange nicht mehr gibt. Wer weiß schon von einem Lehrerinnenseminar und der Dom-Mädchen-Schule am Domplatz an der Stelle, an der später der Geisbergweg eine Schneise zur Rothenburg schlagen sollte? Ein weiterer Überraschungsfund: eine Lourdesgrotte im Garten des Ludgerianums, der Ausbildungsstätte für Priesternachwuchs.

Die Ausstellungsmacher haben alte und neue Ansichten mit spannenden historischen Details gegenübergestellt. Der Ansichtskarten-Spaziergang bietet zugleich ein interessantes Bild von der früheren Topografie Münsters. Verwunderung löst beispielsweise der dicht bewaldete Domplatz aus. Die zahlreichen Linden fielen nach und nach einer Krankheit zum Opfer, weiß Schollmeier.

Seit der Jahrhundertwende bis in die 20er-Jahre gab es laut Thier einen Postkarten-Boom. Neben Grußkarten mit beliebten Motiven wie Prinzipalmarkt, Dom, Schloss oder Botanischem Garten wurden gern „Anlasskarten“ verschickt, wie Thier sie nennt. Bei Großereignissen wie Prozessionen oder dem Karneval mit Tausenden Besuchern auf dem Prinzipalmarkt, wurden Fotos umgehend in Postkartenform gedruckt und oft schon am nächsten Tag verkauft. Für die Teilnehmer ein interessantes Zeugnis an Freunde und Verwandte: „Ich war dabei.“

Beliebt waren offensichtlich auch Scherzkarten – etwa feucht-fröhliche Grüße aus der Universitätsstadt. Die Postkarten-Motiv-Sammlung rund um den Domplatz ist laut Schollmeier und Thier der Anfang einer Ausstellungsreihe, die künftig auch andere Innenstadtviertel in den Blick nimmt.