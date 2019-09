„So schön begann eine lange Nacht noch nie“, sagte Jan Termath zum Beginn mit dem münsterschen Ensemble 22 (Leitung Marion Wood). Kafkaesk setzte sich der Einstieg fort mit Annette Kleine und Clemens Rave. Dass Neue Musik auch komisch ist, zeigte Perkussionist Tertuliano Kleber mit Vinko Globokars „Dialog über Erde“. Hier wurden einzelne Perkussionsinstrumente spielend im Wasserbecken versenkt. Es ergaben sich ganz neue Hörerfahrungen. Typisch für den Abend war: Das Zusehen ergänzte das Hören. Neue Saxofontöne bot Tumen Dondukov, der diese Woche seine Abschlussprüfung an der Musikhochschule absolvieren wird.

Nach der ersten Pause ging es im Obergeschoss weiter. Anja Kreysing (Akkordeon) und Helmut Buntjer (Posaune und Sprache) verdeutlichten, wie politisch neue Musik sein kann. Ihr Stück fasste in 20 Minuten zusammen, was sie über Stunden in einem Bunker geschaffen hatten. Grenzen ausloten möchte Komponist Vinko Globokar. Das führte Sopranistin Heide Bertram vor. Sie sang, stöhnte, gurgelte, murmelte und lief zum Abschluss schreiend die Treppe hoch. Pia Hauser präsentierte Flötentöne, einmal im Duett mit Marin Petrov am Piano, dann mit Emanuel Wittersheim (Klangregie). Hier nahm die Elektronik die Flötentöne auf, spiegelte und zerlegte sie, setzte sie neu zusammen oder ergänzte das Klangbild und schuf eine spannende Klangreise. Deborah Rawlings war gleich mehrfach am Flügel zu hören. Laut wurde es immer wieder zwischendurch, gerade beim Stück „Dona nobis pacem“. Doch warum sollte jemand auch leise um Frieden bitten? Hier geht es um Schmerzgrenzen, was ausgerechnet das kleinste Instrument, die Piccoloflöte (Pavel Tseliapaniou) verdeutlichte. Während der Pausen gab es Gelegenheit zum fachlichen Austausch.