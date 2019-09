Gewerbe-Festival vor der Haustür

Das Umzugs-Experiment des Gewerbevereins Gremmendorf-Angelmodde geht auf: Statt sich fernab vom Stadtteil auf einem Großmarkt-Parkplatz in der Loddenheide zu präsentieren, zieht das Grange-Fest um und wird am Wochenende quasi mittendrin in der Heimat auf dem Areal der ehemaligen York-Kaserne am Albersloher Weg durchgeführt. Und das zieht trotz der herbstlich-trüben Witterung viele Neugierige an, die mal einen Blick hinter die Kulissen des ehemals militärischen Sperrgebiets werfen wollen.

Im Zelt des städtischen Konversionsmanagers Stephan Aumann hängen die Pläne für die „neue Mitte“ Gremmendorfs. Auf einem Areal von 50 Hektar sollen rund 1800 Wohnungen entstehen. Der alte Baumbestand und das üppige Grün bleiben, Dienstgebäude der Briten bekommen eine neue Nutzung. „Viele fragen sich schon, wann man mieten und kaufen kann, obwohl der Masterplan ja gerade erst in Planung ist“, so Aumann. Vielen Bürgern ist der Erhalt der Ladenzeile am Albersloher Weg wichtig, wünschen sich aber zusätzliche Einzelhandelsgeschäfte auf dem York-Gelände. Die Nachfrage nach barrierefreien, altersgerechten Mietwohnungen ist groß. Im ehemaligen Offizier-Kasino gibt es Infos zum geplanten Bürgerhaus. „Alle 15 Besichtigungstermine waren ruckzuck weg, rund 500 haben sich informiert“, so Aumann.

Zweites Grange-Fest in Gremmendorf 1/11 Erstmals fand das Grange-Fest des Gewerbevereins Gremmendorf-Angelmodde direkt im Stadtteil in der ehemaligen York-Kaserne statt. Die Bürgernähe kam an und die Organisatoren waren mit der Resonanz zufrieden. Foto: hpe

Das Umzugs-Experiment des Gewerbevereins Gremmendorf-Angelmodde geht auf: Statt sich fernab vom Stadtteil auf einem Großmarkt-Parkplatz in der Loddenheide zu präsentieren, zieht das Grange-Fest um und wird am Wochenende quasi mittendrin in der Heimat auf dem Areal der ehemaligen York-Kaserne am Albersloher Weg durchgeführt. Foto: hpe

Und das zieht trotz der herbstlich-trüben Witterung viele Neugierige an, die mal einen Blick hinter die Kulissen des ehemals militärischen Sperrgebiets werfen wollen. Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

In den letzten drei Tagen vor der Gewerbeschau mit Familienprogramm hat Cheforganisator Thomas Leugner nach eigenen Angaben „kaum eine Stunde geschlafen“. Am Ende hat er es geschafft: Fast 60 Firmen, Vereine und Parteien aus Gremmendorf und Angelmodde sind präsent. Die Bandbreite reicht vom Hundetrainings-Team-Lara über die Ballöner vom Montgolfieren-Club Gremmendorf bis zum Arbeiter-Samariter-Bund, der ein Einsatz-Motorrad vorstellt.

„Wir sind jetzt beim Bürger direkt vor der Haustür angekommen, unser Konzept der Nähe hat sich bewährt“, so Leugner. Und in zwei Jahren will man „natürlich wieder“ im York-Areal vertreten sein.

Das Musikprogramm ist deutlich facettenreicher, als bei der Premiere vor zwei Jahren. Von der Kölsche Cover Band über die Travestie-Ladyboys bis zu den „Zwillingen“ und der Abba-Show ist ein bunter Unterhaltungs-Mix am Start.