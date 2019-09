Das Thema ist genau so aktuell wie schwer: Gerade durch das Darknet und durch den Missbrauchsfall in Lügde ist die Gefahr sexueller Gewalt gegenüber Kindern wieder öffentlich präsent. Doch es gibt auch Menschen, die sich aktiv der Gewalt entgegenstellen: Dazu gehören auch die Mitglieder des Roten Keils.

Sie versuchen, missbrauchten Kindern eine Zukunft zu geben. Und das bereits seit 20 Jahren. Grund genug, den runden Geburtstag zu feiern.

„Das gemeinsame Anliegen verbindet“, stellte Jochen Reidegeld vom Vorstand der Roter-Keil-Stiftung bei der Begrüßung über den Dächern von Münster im frisch eröffneten „1648“ fest. Man wolle Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben, die schon so viel erlitten haben. Hilfe sei möglich, weil man so wunderbare Mitstreiter habe. „Es ist natürlich manchmal eine mühsame Aufgabe, aber ein sehr bereichernder Weg“, so Reidegeld.

Auch die Bundesvorsitzende des Roten Keils, Ulla Freermann, betonte in ihrer Begrüßung: „Es geht nicht nur um 20 Jahre einer Organisation, sondern darum, dass wir Hilfe ermöglichen und Kindern eine Stimme geben.“ Dass es funktioniere, sei den zahlreichen Unterstützern zu verdanken, die zum Jubiläum nach Münster gekommen seien. „Mittlerweile haben wir sogar die erste Roter-Keil-Schule in Rheine“, betonte Freermann.

Viele Mitstreiter und Mitarbeiter aus ganz Deutschland waren nach Münster gekommen, um den runden Geburtstag zu feiern. Dazu gehörten nicht nur Vertreter von Zartbitter, dem Kinderschutzbund oder der Berliner Hilfe für Jungs: Auch Bischof Kyrillos William aus Ägypten war angereist.