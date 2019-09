„Kleckse“ in Kiel normal

Unsere Zeitungsserie „Ideenbörse Verkehr in Münster“ stößt weiterhin auf viel Resonanz. Hier einige Reaktionen (alle in Auszügen):

► Sven Gröner aus Everswinkel berichtet von seinen Erfahrungen als Berufspendler, der täglich zum Zentrum Nord fährt: „Derzeit wird auf der Wolbecker Straße viel gebaut, in nächster Zukunft kommen noch die Brückenarbeiten im Zuge der Kanalverbreiterung hinzu. Diese Einfahrt ist aus meiner Sicht ein Nadelöhr. Darüber hinaus ist bekanntermaßen die Kanalstraße für die nächsten zwei Jahren gesperrt und man muss die Umleitung über die Gartenstraße nehmen.

Das Pendeln mit dem Bus ist ebenfalls ein nervenaufreibendes Unterfangen, da der Rückstau vor Münster durch die viel zu kurze Busspur oft bis zur Abfahrt Wolbeck reicht. Busfahren ist keine gute Alternative, da man morgens circa eine Stunde für einen Weg von circa 20 Kilometer benötigt.“

► Friedrich Bachmair beschäftigt sich mit Radverkehr an der Kreuzung Gartenstraße/Ring: „Radfahrer werden auf ihrem Weg in die Stadt kalt ausgebremst, wenn der erste Teil des Überganges (Rechtsabbiegerspur) rot wird, während die Grünphase für Radfahrer über den Ring noch 20 Sekunden grün ist. Das nächste Problem: die Verkehrsinsel, auf der die Radfahrer auf Grün für die Furt Lublinring warten müssen, ist so klein dimensioniert, dass sie mit vier bis sechs Radfahrern schon überfüllt ist.“

► Patrik Werner hält die Busfahrpreise für Berufspendler aus dem Umland für zu hoch. Er macht den Vorschlag, dass das für Busfahrten in Münster maßgebliche Preisgefüge (Preisstufe 0) auf den sogenannten ersten Kommunenring rund um Münster erweitert wird. Dann würden die Münster-Preise auch für Fahren von und nach Nordwalde, Greven, Telgte, Everswinkel, Sendenhorst, Drensteinfurt, Ascheberg, Senden, Havixbeck und Altenberge gelten. Werner fügt hinzu: „Natürlich geht dies nie, ohne die Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen zu kompensieren.“

► Manfred Kittner macht den Vorschlag, die Einbahnstraßenregelung auf der Von-Vincke-Straße (von Norden nach Süden) und der in etwa parallel dazu verlaufenden Eisenbahnstraße (von Süden nach Norden) umzudrehen. „Ich gehe davon aus, dass der von Norden (Servatiiplatz) kommende Verkehrsstrom wesentlich geringer ist als der umgekehrte.“ In diesem Fall würde eine einzige Fahrspur auf der Bahnhofstraße genügen, um den Verkehr am Hauptbahnhof vorbeizuführen. Die restlichen Flächen könnten für mehr Busverkehr genutzt werden.

► Peter Andersen schreibt zum Phänomen des „Klecksers“ in Münster: „Auf einer Reise nach Kiel stellte ich fest, dass das, was in Münster offenbar verboten ist, an zahlreichen Kreuzungen offiziell praktiziert wird. Bei Hunderten nicht komplett abgesenkter alter Bordsteine im Stadtgebiet wird die Fahrradspur von der Stadt mit Teer aufgefüllt und so geglättet.“