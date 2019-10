Am kommenden Wochenende (5./6. Oktober) öffnet die „Green World Tour“-Messe zum zweiten Mal in Münster ihre Tore. „Wir stellen die Vielfalt der Nachhaltigkeit vor“, beschreibt Michael Lülf vom Veranstalter Autarkia das Messekonzept.

Aufgeteilt in die Messebereiche „Technologie & Wissenschaft“, „Lifestyle & Konsum“, „Studium & Karriere“ sowie „Nachhaltige Banken & Versicherungen“ werden in der „Mensa am Ring“, Domagkstraße 61, mehr als 1000 innovative Produkte und Inspirationen für ein nachhaltiges Leben präsentiert, wie es in einer Ankündigung heißt.

Die Produkte und Dienstleistungen der Aussteller zeigen den Messebesuchern konkrete Anwendungsmöglichkeiten von mehr Nachhaltigkeit im Alltag auf. Zudem erwartet die Gäste ein umfangreiches Vortragsprogramm zu den unterschiedlichen Themenfeldern.

Bürger wie Gewerbetreibende können sich in rund 50 Vorträgen namhafter Referenten zu nachhaltigen Themen wie Autarkie, gesunde Ernährung, grüne Geldanlagen, Studiengänge mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt oder Fair Fashion informieren.

Teil des Messeprogramms am Ende des ersten Messetages ist auch die Vorführung des Kinofilmes „Climate Warriors“, ein Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner, der Menschen eine Stimme gibt, die auf unterschiedlichste Art und Weise für eine Energierevolution kämpfen und sich unentwegt für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einsetzen.

Ob Schlemmen bei Food-Trucks und Ausstellern, Shoppen auf dem „Green Lifestyle Market“, Kennenlernen zukunftsweisender Bau- und Autarkie-Konzepte oder Ausprobieren von Elektromobilität: All das ist auf der „Green World Tour“ möglich. Auch für die junge Generation gibt es besondere Programmpunkte von Bastelangeboten über Kinderschminken bis zu einer Messe-Rallye.