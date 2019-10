Türen zum Paradies werden vorübergehend geöffnet

Gute Nachrichten vom Dom: Die Türen zum Paradies, so heißt die Eingangshalle, werden kurzzeitig geöffnet. Wegen des erwarteten Ansturms am Sonntag (6. Oktober), wenn das katholische Hilfswerk Missio die Bundeseröffnung des Monats der Weltmission auf dem Domplatz feiert. Über 1000 Gäste, die natürlich auch in den Dom wollen, werden zu einem weltkirchlichen Erntedankfest in Münster erwartet.

Neue Steinplatten verlegt

Seit drei Monaten indes sind das Hauptportal und das angrenzende Paradies geschlossen. Grund: Der Haupteingangsbereich des Doms bekommt einen neuen Fußboden. Die schweren Platten, die aus der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, zeigten Laufspuren und Unebenheiten, Salzausblühungen wegen Feuchtigkeit waren nicht zu übersehen.

In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege machte sich ein Steinmetzunternehmen aus Havixbeck ab Juli daran, neue Obernkirchener Sandsteinplatten auf der 180 Quadratmeter großen Fläche zu verlegen. „Dabei tauchten auch einige wenige ältere Bodenplatten auf, die für die Denkmalschützer jedoch historisch nicht ganz so wertvoll waren“, berichtet Sabine Friedrich von der Abteilung Bauunterhaltung des Bischöflichen Generalvikariats. Schließlich liegt das Paradies deutlich oberhalb des alten Domplatzes.

Direkt nach dem Verlegen des neuen Bodens machte sich ein Restaurator daran, die knapp 20 Heiligen-Figuren im Paradies zu reinigen. Das geschieht mit einem speziellen Staubsauger, die feingliedrigeren Teile werden mit dem Pinsel gesäubert. Die Arbeiten werden bis Mittwochnachmittag abgeschlossen sein, sodass der Zugang zum Paradies durch das Hauptportal zum Wochenende möglich ist, sagt Sabine Friedrich.

Domtüren schließen wieder

Wenn das Fest von Missio am Sonntagabend beendet ist, werden allerdings die schweren Domtüren wieder verschlossen. Grund sind die noch lange nicht beendeten Sanierungsarbeiten an der Südfassade des Dom. Steine und Wasserabläufe werden bis ins neue Jahr hinein kontrolliert, Elemente ergänzt oder ausgetauscht. Das sanierte Paradies ist dann nur vom Hauptschiff aus begehbar. Die Domtüren dort werden voraussichtlich erst wieder im Advent geöffnet.