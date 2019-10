„Holde Maiden und edle Recken horcht her: Der Markt ist im Gehege und es darf fidel miteinander gejauchzt und geschunkelt werden.“ So oder so ähnlich dürfte es sich anhören, wenn am Wochenende (5./6. Oktober) der Mittelaltermarkt im Allwetterzoo seine Pforten öffnet.

Nostalgische Freunde vergangener Zeiten sowie Interessenten altertümlicher Herstellungsweisen und Betätigungen kommen an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr auf ihre Kosten, wie die Veranstalter in einer Ankündigung versprechen.

Axtwerfen und Bogenschießen

Verschiedene Stationen im ganzen Allwetterzoo laden ein, sich in der hohen Kunst mittelalterlicher Wettkampfdisziplinen zu versuchen. Darunter das rustikale Axtwerfen, bei der Teilnehmer keinen vom Holzhacken gestählten Oberarm, sondern vielmehr eine ruhige Hand und eine zielgerichtete Wurftechnik benötigen.

Gleiches gilt für das Bogenschießen, bei der kleine und große Robin Hoods unter Anleitung ins Schwarze treffen dürfen. Auch ein Kinderkatapult und Gaudiator – ein Duell-Wurfspiel – werden angeboten. Übrigens: Wer sein Gemach um die ein oder andere Wärme- und Lichtquelle bereichern will, ist herzlich zum Kerzenrollen eingeladen.

Reitershows und Falkner

Das Mittelalter war eine Zeit der Ursprünglichkeit und Naturverbundenheit. Mit Pferdevorführungen und Falknerei-Vorstellungen will der Allwetterzoo seine Gäste in diese vergangene Zeit entführen, heißt es weiter.

Am Samstag und Sonntag kommen Besucher in den Genuss von jeweils zwei Reitershows im Pferdemuseum. An beiden Tagen wird zudem ein waschechter Falkner mit acht verschiedenen Vogelarten die Luft über den Köpfen in eine gefiederte Bühne verwandeln.

Tanz und Musik

Inmitten tierischer Gesellschaft, auf den Wegen und den großen Plätzen herrscht reges Treiben. Eine Schmiede und drei vollständig eingerichtete Mittelalterzelte mit den für die Zeit typischen Möbelstücken lassen Besucher in der Zeit zurückreisen.

Regelmäßige Kampf- und Tanzvorführungen sowie die dazu passende musikalische Untermalung sorgen für eine authentische Atmosphäre. An zahlreichen Verkaufsständen finden Besucher beim gemütlichen Marktbummel Stände mit Honig und Seife, Edelsteinen, Betonkunst und mittelalterlichem Schmuck sowie Ledererzeugnissen.