Infoveranstaltungen und Partys: Die O-Woche in Münster hat begonnen

Münster -

Das Wintersemester 2019/2020 hat am Montag in Münster begonnen. In der ersten Woche, der O-Woche (kurz für Orientierungswoche), lernen die Neuankömmlinge ihre Hochschule, ihre Kommilitonen und die Stadt kennen. Neben Infoveranstaltungen stehen vor allem Partys im Vordergrund.