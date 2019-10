Ein Ende als DJ ist für Rockmöller nicht in Sicht

1500. Gig in münsterischen Clubs

Münster -

Von Teresa Walter

Sein Musikstil: flexibel. Sein Aussehen: mitunter scheinbar nicht DJ-like. Sein erster Auftritt: ein Beinahe-Desaster. Und doch kann Frank Möller auf mittlerweile 21 Jahre am Mischpult zurückblicken. Als DJ-Rockmöller legt er am 18. Oktober in der Metro Rockbar zum sage und schreibe 1500. Mal auf.