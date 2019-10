Münsters gute Stube soll zum Advent im neuen Lichterglanz erstrahlen. Wenn die Adventskränze so hübsch in den Bögen hängen, sollen auch die neuen LED-Strahler an den Giebelhäusern leuchten. Insgesamt werden 204 Bodenstrahler und 62 Giebelstrahler ab Oktober auf dem Prinzipalmarkt ausgetauscht.