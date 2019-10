Münster -

Die Maus und den Elefanten kennt buchstäblich jedes Kind. Umso schöner, wenn das orange-blaue Duo ein Mal im Jahr aus dem Fernseher klettert, um in der Realität Türen zu öffnen, die für den Nachwuchs sonst verschlossen sind. Wie in der TV-Sendung stehen dabei viele Experimente im Vordergrund – wie am Donnerstag an diversen Instituten der münsterischen Universität.