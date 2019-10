Münster -

Von Martin Kalitschke

Die Zeit des Wiederaufbaus in Münster nach dem Zweiten Weltkrieg war eine spannende. Schließlich war der historische Stadtkern untergegangen – und wie andernorts stellte sich auch hier die Frage, was man wiedererrichtet und was man überplant. Henning Stoffers hat eine riesige Sammlung an Fotos aus dieser Zeit, die die Nachkriegsjahre auf einen Blick nachvollziehbar machen.