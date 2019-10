Am Dienstag (8. Oktober) ist die Berliner Compagnie mit dem Theaterstück „Die Weißen kommen. Ein Theaterstück über Afrika. Über uns“ zu Gast in Münster. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Pascalgymnasiums, Uppenkampstiege 17.

In einer kreativen Mischung aus Theater- und Computerspiel werden die afrikanisch-europäischen Be ziehungen dargestellt und den strukturellen Ursachen unfairer Lebens- und Wirtschaftsstrukturen auf den Grund gegangen.

Entwicklungshilfe kontra Wirtschaftspolitik

Denn obwohl Europa hohe Summen an Entwicklungshilfe an Afrika zahlt, schädigen Regierungen und Konzerne auch ein halbes Jahrhundert nach dem Ende der Kolonialzeit weiterhin den Nachbarkontinent, wie es in einer Pressemitteilung der Compagnie heißt.

„Die Weißen kommen“ ist das fünfte Stück der Berliner Compagnie über die afrikanisch-europäischen Beziehungen. Die Autorinnen Helma Fries und Elke Schuster sind bereits mehrfach in verschiedene Länder Afrikas gereist. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse von Schauplätzen wie Menschen fließen mit in das Theaterstück ein.

Weitgehende Unkenntnis in der Bevölkerung

Motiviert wurde das Stück durch die Beobachtung, dass in der Öffentlichkeit ein großes Missverhältnis zwischen einer starken emotionalen Betroffenheit einerseits und einer katastrophalen Unkenntnis der Ursachen der Not andererseits besteht, wie es weiter heißt.

Die meisten Bürger brächten die Zustände weder mit den von der EU gesetzten weltwirtschaftlichen Regeln noch mit der europäischen Kolonialgeschichte oder mit ihrem eigenen Konsum und Wahlverhalten in Verbindung.

Die Aufführung in Münster ist Teil der entwicklungspolitischen Veranstaltungsreihe „Armut! Was tun?“ des Beirates für kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Im Anschluss lädt das Ensemble zur Diskussion ein.