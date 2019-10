Werden in Münster für Großveranstaltungen zu oft Straßen gesperrt?

Pro: Irgendwann reicht es

Eigentlich kann sich Münster ja noch glücklich schätzen, dass in dieser Stadt vor allem im Sommer jede Menge Veranstaltungen angeboten werden. Immer wieder und jedes Wochenende ist in dieser Stadt etwas los. Manchmal schon zu viel, das nervt. Und irgendwann reicht es auch.

So manche Münsteraner meiden schon den Stadtbummel am Samstag, denn wenn nicht in der Innenstadt demonstriert wird, dann findet dort mit Sicherheit eine andere Veranstaltung statt. Oder am Schloss, am Aasee, am Hafen oder auf der Promenade. Meistens sind diese Veranstaltungen aber auch noch mit Verkehrsbehinderungen verbunden, die sich bis weit in die Stadt hinein auswirken. Die Stadtbusse beispielsweise fahren mit Verspätungen, stecken in Staus fest oder meiden Haltestellen in der City. Selbst für Autofahrer ist der Weg mühsam, wie sich jetzt beim Münsterland-Giro gezeigt hat. Denn wer für eine Kurzstrecke von normalerweise drei Kilometern mindestens eine gute halbe Stunde quer durch Münster benötigt, der fühlt sich ganz einfach nur ausgebremst.

von Gabriele Hillmoth

Contra: Lebendiges Flair

Ob Münsterland-Giro oder Münster Marathon – alljährlich ziehen Großveranstaltungen Tausende Besucher an. Sie haben nicht nur eine Magnetfunktion, sondern sind zugleich Aushängeschild für eine lebendige, facettenreiche Großstadt.

Da die Termine von Großveranstaltungen, die Straßensperrungen, Umleitungen und in der Tat auch einige Verkehrsprobleme verursachen, lange vorher bekannt sind, kann sich jeder langfristig darauf einstellen. Zumal die Ereignisse an Feiertagen beziehungsweise am Wochenende stattfinden und die wenigsten Berufstätigen betroffen sein dürften.

Wer an solchen Tagen trotzdem mit dem Auto mobil bleiben muss, kann sein Gefährt am Vorabend umparken. Und wer nicht laufen mag – die Distanz bis zum eigenen Wagen lässt sich dank der vielen E- Scooter in der Stadt auch ohne Muskelkraft zurücklegen. Etwas Fantasie ist gefragt. Großveranstaltungen sind Teil eines vielfältigen Großstadtlebens, das oft etwas unruhiger und lauter ist als das geruhsame Leben auf dem Lande. Den Trubel muss man einfach aushalten.

von Karin Höller