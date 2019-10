Interessierte können ab der kommenden Woche einen Einblick in einige der leistungsstärksten Observatorien der Welt erhalten und Wissenswertes über Entdeckungen, die Technik und Geschichte erfahren.

Am Freitag (11. Oktober) feiert um 19 Uhr die neue Planetariumsshow „Europas Weg zu den Sternen“ ihre öffentliche Premiere im Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Hinter die Kulissen der Observatorien blicken

Dank der vielen Beobachtungseinrichtungen der Europäischen Südsternwarte (ESO) gelangen der Astronomie bereits zahlreiche Entdeckungen. In der neuen Show nimmt das Planetarium die Besucher mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Observatorien und gibt Einblicke in die Historie und die Technik, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Diese Entdeckungsreise macht nicht nur die Funktionsweise astronomischer Observatorien verständlich, sondern bietet auch einen Einblick in die Beobachtung des Universums.

Halbstündiger Film und Live-Abschnitt

Produziert wurde der 30-minütige Film von der ESO. Im Planetarium des LWL-Naturkundemuseums an der Sentruper Straße 285 wird er ergänzt um einen 15-minütigen, live präsentierten Abschnitt, in dem einige Beobachtungsziele der ESO näher vorgestellt werden.

Im Live-Teil geht es zunächst um die schwarzen Löcher, dann wird die Entstehung neuer Sterne angesprochen. Zuletzt werden Sterne am Ende ihrer Existenz gezeigt, die teils in Supernova-Explosionen vergehen.

LWL-Chefastronom Dr. Björn Voss

Die neue Show profitiert von der gerade modernisierten Technik des Planetariums, heißt es weiter: Die erst vor einem halben Jahr erneuerte Ganzkuppel-Projektion lässt ferne Himmelskörper in Bild- und Filmsequenzen erscheinen, die die gesamte Planetariumskuppel ausfüllen und so kosmische Zusammenhänge anschaulich verständlich machen.

„Die neuartige digitale Technik macht es möglich“, sagt LWL-Chefastronom Dr. Björn Voss. „Wir können immer wieder den Kosmos so erleben, als seien wir selbst dort draußen auf dem Weg zu den Sternen.“