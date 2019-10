Ein Rohrbruch vor einer Woche auf der Hafenstraße sorgt seitdem für ein erhebliches Chaos auf den Straßen rund um den münsterischen Hauptbahnhof. Infolge der kompletten Sperrung der Hafenstraße zwischen dem Albersloher Weg und der Von-Steuben-Straße quält sich der Verkehr momentan mühsam über benachbarte Ausweichstrecken.

Der Engpass auf der Hafenstraße sollte eigentlich nun am Freitag (11. Oktober) beendet sein – wenn es nicht wieder anders als geplant kommen würde: Denn jetzt soll sich die Baumaßnahme auf der Hafenstraße um knapp zwei Wochen bis zum 25. Oktober hinziehen. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Die Hafenstraße kann ab Freitagvormittag wieder einseitig vom Albersloher Weg in Richtung Ludgerikreisel befahren werden.

Innerhalb von zwei Tagen sei die Abstimmung auch mit der Stadt über die Baumaßnahme erfolgt, erklärt Florian Adler, Sprecher der Stadtwerke Münster. Normalerweise sei die Erneuerung erst für das kommende Jahr geplant gewesen. Um eine zweite Vollsperrung auf der Hafenstraße zu vermeiden und die verkehrsärmeren Herbstferien zu nutzen, werde jetzt in einem Zuge die Wasserleitung auf der gesamten Länge der Hafenstraße zwischen den Kreuzungen Albersloher Weg und Von-Steuben-Straße erneuert.

Rund 110 000 Euro sind demnach für die gesamte Baumaßnahme veranschlagt. Da die Erneuerung der Wasserleitung größtenteils in sogenannter geschlossener Bauweise erfolgt, kann währenddessen eine Fahrspur genutzt werden.

Bis Freitag aber müssen Autofahrer noch auf die Hafenstraße verzichten. Bis dahin stellen die Stadtwerke die aufgrund des Rohrbruchs unterspülte Straße wieder her. Damit der neue Asphalt dauer haft stabil bleibt, wer den die verschiedenen Schich ten in einzelnen Arbeitsschritten nacheinander neu aufgebaut – dafür sind auch bestimmte Ruhezeiten erforderlich, heißt es weiter.

Am 25. Oktober kann demnach der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle während der gesamten Bauzeit in beide Richtungen passieren. Auch die Busse fahren ab Freitagvormittag wieder über die Hafenstraße in Richtung Von-Steuben-Straße.