Münster -

Wer in Sachen Licht Energie sparen will, der kennt die entscheidenden drei Buchstaben: LED. Doch nicht nur Verbraucher können sich beim Blick auf die Stromrechnung über Einspareffekte freuen – das LED-Licht führt auch zu deutlich weniger so genannter „Lichtverschmutzung“, wie die Sternfreunde Münster festgestellt haben.