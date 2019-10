Allen Mahnungen aus den Reihen der grünen Ratsfraktion zum Trotz: Die Parteibasis, die am Dienstag im Bennohaus über das heiße Eisen Hafencenter berät, stutzt die Verhandler aus der eigenen Fraktion zusammen – und erneuert ihre Absage an das geplante und politisch umstrittene Einkaufszentrum am Hansaring.