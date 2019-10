Polizei sichert münsterische Synagoge ab sofort rund um die Uhr

Nach der Schießerei vor einer Synagoge in Halle sichert die münsterische Polizei bis auf weiteres die Synagoge an der Klosterstraße sowie das jüdische Gemeindehaus am Kanonengraben rund um die Uhr. Das teilte am Mittwoch eine Behördensprecherin mit.

Die jüdische Gemeinde in Münster erfuhr von dem Vorfall in Halle durch die Polizei, so Vorsteher Sharon Fehr. „Wegen des Feiertages Yom Kippur hatten wir in der Synagoge keine Nachrichten verfolgt“, so Fehr. Als er von der Schießerei erfuhr, sei es ihm „eiskalt den Rücken hintergelaufen“.

Auf die Frage, ob sich die Gemeinde nun noch stärker gegen mögliche Angriffe schützen werde, sagt Fehr: „Mehr Sicherheit als jetzt geht nicht mehr.“ So hielten sich Gemeindemitglieder schon seit Längerem nicht mehr vor und nach Gottesdiensten vor der Synagoge auf – und tragen auf der Straße keine Kippa mehr.