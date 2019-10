20 Pumpen und 23 an Straßen gelegene Brunnen sollten früher die Wasserversorgung in Tecklenburg sicherstellen. Mit Pumpen und Eimern wurde im Brandfall Löschwasser herangeschafft. Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute ist die Freiwillige Feuerwehr modern ausgestattet und längst nicht nur bei Bränden im Einsatz. Der Löschzug Tecklenburg blickt auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. Der 11. Oktober 1919 ist das offizielle Gründungsdatum. Offiziell gefeiert wird dieses Jubiläum am Freitag, 1. November, im Kulturhaus. Dazu sind unter anderem die Löschzüge und Feuerwehren aus der Nachbarschaft eingeladen. Auch eine Abordnung der Wehr aus der Partnerstadt Chalonnes wird erwartet.