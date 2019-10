Der Verein zur Rettung der letzten Straßenbahn will seinen historischen Triebwagen jetzt zum zweiten Mal retten. Vor mehr als zehn Jahren hat eine Gruppe aktiver Straßenbahnfreunde das Schienenfahrzeug in unermüdlicher Handwerker- und Bastelarbeit vor dem Verfall gerettet. Jetzt will der Verein die vollständig restaurierte Bahn vor der Bedeutungslosigkeit retten.