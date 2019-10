Ein flüchtendes Einbrecher-Duo hat am Freitagmorgen gegen 2.21 Uhr auf der Schorlemerstraße einen Polizeiwagen gerammt. Beamte nahmen den 27-jährigen Dieb fest, er wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Täter hatten die Scheibe eines Bürogebäudes an der Schorlemerstraße eingeschlagen, die Räume nach Wertvollem durchsucht und Diebesgut in einen bereitgestellten Fluchtwagen transportiert.

Duo flüchtet zu Fuß weiter

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Duo und alarmierte die Polizei. Die Täter erblickten die Beamten und versuchten mit dem Auto zu flüchten. Als ein Polizeiwagen ihnen den Weg abschnitt, rammten sie diesen, stiegen aus und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Polizisten verfolgten den 27-Jährigen und nahmen ihn in einem Hinterhof an der Engelstraße fest.

Ermittlungen ergaben, dass das Fluchtauto am Donnerstag auf der Friedenstraße gestohlen worden war. In dem Kofferraum fanden die Beamten Laptops und einen PC aus dem aufgebrochenen Bürogebäude.

Festgenommener polizeibekannt

Der 27-Jährige ist bereits mehrfach wegen Eigentums-, Drogen- und Gewaltdelikten aufgefallen und steht aktuell noch unter Bewährung. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.