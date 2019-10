Am Sonntag (13. Oktober) lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum zweiten Europäischen Tag der Restaurierung in den Erbdrostenhof an der Salzstraße 38 ein. Unter dem Motto „Gesichert: die Spuren der Zeit“ geben die Restauratoren des LWL-Denkmalpflegefachamtes Einblicke in die hauseigenen Untersuchungsräume. Dabei stellen sie ihr Aufgabengebiet der Restaurierung von Baudenkmälern vor.

An Objekten aus unterschiedlichen Materialien können Gäste die Vorgehensweise der modernen Restaurierungswissenschaft kennenlernen und selbst einen Blick durchs Mikroskop werfen.

Erbdrostenhof als „Arbeitsprobe“

Auch der Erbdrostenhof selbst steht mit seinen prächtigen Malereien im Inneren auf dem Programm. Besucher werden auf eine Reise durch die Zeit mitgenommen. Gleichzeitig erfahren sie, wie das Zeitzeugnis des Wiederaufbaus heute gepflegt wird, um es für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung notwendig. Die LWL-Restauratoren bieten zwei Führungen an (stündlich ab 11 Uhr, letzte Führung um 15 Uhr): eine durch die Werkstätten und eine durch das restaurierte Treppenhaus sowie den Festsaal. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Treffpunkt ist jeweils das Foyer.