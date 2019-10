Das LWL-Museum für Naturkunde bietet in den Herbstferien drei Feriennachmittage für Kinder ab acht Jahren und zwei Werkstattnachmittage für Kinder ab sechs Jahre an.

► „Wahrnehmung und Illusion“ stehen passend zur Sonderausstellung „Das Gehirn“ bei diesem Ferienangebot im Vordergrund. Kinder nehmen die Welt für zwei Stunden bewusst mit all ihren Sinnen wahr, wie es in einer Pressemitteilung des Museums heißt. Testen können sie ihre Wahrnehmung unter anderem an einem Duftmemory, bei einem Tastspiel und beim Raten von Geräuschen. Die Teilnehmer gehen außerdem der Frage nach, wie Tiere die Welt wahrnehmen. Die Kosten betragen fünf Euro (inklusive Museumseintritt). Termine sind der 15., 17. und 23. Oktober jeweils ab 14.30 Uhr sowie der 16., 22. und 24. Oktober um 11 Uhr.

► „Willkommen im Eiszeitalter“ heißt das Ferienangebot, bei dem Kinder in rund zwei Stunden erleben, wie sich das Klima auch ohne menschlichen Einfluss immer wieder veränderte und welche Folgen das für die Lebewesen auf der Erde hatte. In der Museumswerkstatt basteln sie mehrdimen sionale Lebensbilder von Tieren einer Warm- und einer Kaltzeit, die sie mit nach Hause nehmen dürfen. Auch hier liegen die Kosten bei fünf Euro. Termine sind der 15. Oktober um 11 Uhr und 22. Oktober um 14.30 Uhr.

► Mit „Menschen im Eiszeitalter“ beschäftigt sich das zweite Ferienangebot zur Ausstellung „Vom Kommen und Gehen“. Für etwa zwei Stunden folgen Kinder dem menschlichen Leben in der Eiszeit. Sie erfahren, wie ihre Vorfahren sowohl in wärmeren als auch in kälteren Perioden erst als Jäger und Sammler überlebten und schließlich sesshaft wurden. Fünf Euro kostet das Angebot. Termine sind der 18. Oktober um 11 Uhr und der 25. Oktober um 14.30 Uhr.

► Beim „Werkstattnachmittag Pottwal“ am 19. Oktober von 14.30 bis 17.30 Uhr erkunden Kinder und ihre Eltern oder Großeltern die Bergung und die Präparation des Pottwals im LWL-Museum für Naturkunde. Gemeinsam führen sie kleine Experimente durch und gestalten ein Pottwal-Schaubild. Es wird darum gebeten, einen Schuhkarton mitzubringen.

► Der „Werkstattnachmittag Dinosaurier“ am 26. Oktober von 14.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und ihre Eltern oder Großeltern findet hauptsächlich in der Museumswerkstatt statt. Dort wird es besonders kreativ: Unter anderem gießen die Teilnehmer Schokofossilien, legen in einem Sandkasten Dinosaurierfährten und basteln ein Schaubild eines gefiederten Dinosauriers im Schuhkartonformat.