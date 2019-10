In eine Schuldenfalle kann jeder Mensch tappen, sagt Simone Weinke von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Münster. Ob Ärzte, Lehrer, Rentner oder Hartz-IV-Empfänger, die 51-jährige Schuldnerberaterin hat es mit einem Querschnitt der Bevölkerung zu tun, „das ist keine Frage des Einkommens“. Meistens spielten persönliche Schicksale eine Rolle. Im Schnitt haben die Menschen zwischen 25 000 und 50 000 Euro Schulden, wenn sie in die Beratung kommen. Dabei seien Scheidung und Trennung in Münster die Hauptursachen für eine Überschuldung.

3059 Fälle verzeichnete die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung der Verbraucherzentrale in Münster in den vergangenen 20 Jahren, davon 880 Insolvenzberatungen. Etwa 740 Verbraucherinsolvenzverfahren wurden mit Unterstützung der Beratungsstelle eingeleitet. Es wurde mit Gläubigern verhandelt, überhöhte und unberechtigte Forderungen abgewehrt und ein neues Fundament für das Auskommen gelegt.

Chance auf Neuanfang

Im Jahr 1999 trat die Insolvenzordnung in Kraft, seitdem haben Privatschuldner eine Chance auf einen Neuanfang, so Simone Weinke. Bis dahin bedeutete die Überschuldung ein lebenslängliches Dasein am Existenzminimum in sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung. Heute wird diese Last genommen.

Die 51-Jährige ist seit 24 Jahren in der Verbraucherzentrale in Münster tätig und seit 20 Jahren für den Bereich der Schuldnerberatung zuständig. „Die beste Entscheidung“, sagt die Oecotrophologin mit einer juristischen Zusatzausbildung heute. Mit rund 200 Fällen habe sie es heute pro Jahr in der Beratung zu tun, dazu zählen die Privatinsolvenzen.

Probleme lassen sich lösen

Obschon heute der Konsum auf Pump (vom Fernseher bis zur Reisebuchung) für viele Verbraucher völlig normal sei und mit 0,0 Prozent Zinsen geworben werde, so nütze dies nichts, wenn die Raten nicht aufgebracht werden können, erklärt Weinke. Sieben Millionen der Erwachsenen in Deutschland sind demnach heute überschuldet, berichtet die Beraterin, die sich an ihren ersten Fall 1999 erinnert: eine Familie mit Schulden in Höhe von 100 000 D-Mark. Hinzu kam eine Trennung des Ehepaars. Mit der Insolvenzordnung sei den Betroffenen die Chance auf einen finanziellen Neuanfang ermöglicht worden.

Simone Weinke bedauert, dass Verbraucher auch heute noch zu viel Zeit verstreichen lassen, um sich Hilfe zu holen. Viele richteten sich auf ein Leben mit Schulden ein, anstatt Probleme gezielt anzugehen.

Die Wirtschaft möchte, dass der Rubel rollt, nur manche Menschen blieben dabei auf der Strecke, so Weinke, die häufig von Ratsuchenden gesagt bekomme: „Wäre ich doch nur schon eher gekommen.“ Die Schuldnerberaterin ist überzeugt: „Die meisten Probleme lassen sich lösen.“