Steffen Reiche war mittendrin, der SED-Staat zunächst einen Umbruch und dann sein Ende erlebte. Der Zeitzeuge war am Freitagabend zu Gast in Münsters Rathaus. Eingeladen hatten das Evangelische Forum, die VHS, „Gegen Vergessen – Für Demokratie Münsterland“ und der Geschichtsort Villa ten Hompel. Erster Gesprächspartner Reiches war Michael Tillmann, einst Vorsitzender des nicht mehr existierenden Vereins Ost-West-Forum, der die Reihe der Zeitzeugen-Gespräche ins Leben gerufen hatte.

Als Christa Wolf im bröckelnden SED-Staat für den Weg einer „Reform des Sozialismus“ warb, war er dagegen: „Das sind Lebensjahre von Menschen.“ Und: „Wir wollten doch mehr als Egon Krenz.“ Eine wesentliche Ursache für die Aktion der Bürger sah er in der Konklave-Wahl eines polnischen Papstes. Es konnte sich doch etwas bewegen, und das habe „Kraft zum Widersprechen“ gegeben.

Reiche selbst war da schon mehrfach im Westen gewesen – sein Beruf, Pfarrer, sei entbehrlich gewesen, „außerdem hatte ich Geiseln da“. Beim Besuch in der Bundesrepublik habe er sich „nicht als Bittsteller“ gefühlt, er sei behandelt worden „wie ein respektabler Mensch“, habe sich nach 24 Stunden dort „mehr zu Hause gefühlt als nach 26 Jahren im eigenen Staat“. Er konnte Bücher mit zurücknehmen, anderes als „nur Mist, nur Propaganda“ in DDR-Medien. Wichtig war ihm, eine neue SPD zu gründen, denn deren Nicht-Existenz sei Voraussetzung für die Existenz der DDR gewesen. Andere waren als Blockparteien geduldet, „aber die SPD, galt als gefährlich“. Für den Herrschaftsanspruch der SED. So war er Mitgründer der SDP.

Dass ein Bürger, ein politisch aktiv gewordener zumal, im Westen einen ganz anderen, nämlich leichten Zugang zu Medien hatte als jemand im Osten zu den Parteiblättern, war Reiche nicht klar: Jemand stieß ihn darauf, dass er sich nach Gründung der SDP beim RIAS melden solle, und stellte den Kontakt her. Bald darauf saß Reiche im Sender, und nicht viel später berichtete er im Präsidium der SPD. Elf Jahre war er Minister in Brandenburg, dann Mitglied des Bundestages. Auch zu Persönlichkeiten wie Regine Hildebrandt, Oskar Lafontaine und Hans-Jochen Vogel erfuhren die über 60 Interessierten markante Einschätzungen.