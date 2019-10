Ein Blick hinter die Kulissen der Astronomie gewährt das neue Programm im Planetarium. Am Freitagabend war Premiere: „Europas Weg zu den Sternen“ stellte die Europäische Südsternwarte (ESO) und die weltweit größten und leistungsstärksten Teleskope vor. „Kolossal“, fasste ein Besucher seine Eindrücke zusammen. Das pädagogische Mitarbeiterteam des Naturkundemuseums entdeckte beim Premierenbesuch Parallelen zwischen Mikro- und Makrokosmos und begeisterte sich für die Vampir­sterne.

„Da würde ich gerne mal hinfahren“, kommentierte ein Zuschauer seine Eindrücke vom „Paradies für Astronome in der Atacama-Wüste“ (Leiter Dr. Björn Voß). Da in Europa schlechte Bedingungen für den Blick ins Universum herrschten (Witterungsverhältnisse, Lichtverschmutzung, Lage zur Milchstraße) ist die chilenische Wüste seit über 50 Jahren Hauptbeobachtungsstandort der ESO. Dr. Björn Voß und Dr. Tobias Joglar ergänzten den ESO-Film mit einem 15-minütigen Erklärungsteil zu den Fachbegriffen. Zur Premiere gab es eine Skype-Schaltung zu Regisseur Lars Lindberg Christensen, Leiter der ESO-Öffentlichkeitsarbeit in Garching bei München. Er lobte Münsters Planetarium als „etwas ganz Besonderes, außergewöhnlich“ und betitelte es als „eines der erfolgreichsten Planetarien auf der Erde“. Die mit sphärischen Klängen unterlegte Reise hinter die Kulissen der ESO weckte Neugier auf den Kosmos und Bewunderung für den menschlichen Entdeckergeist.

Die ESO entstand aus einer Idee von fünf Gründungsstaaten und entwickelte sich zu einer Organisation mit 700 Mitarbeitern aus 16 Nationen. Inzwischen gehören auch außereuropäische Staaten wie Brasilien und Kanada dazu. Momentan wird ein Teleskop mit knapp 40 Metern Durchmesser gebaut, das ab 2025 einen noch besseren Blick ins All ermöglichen soll, um Fragen zur Entstehung von Sternen und Planeten zu klären.

Das Programm „Europas Weg zu den Sternen“ bietet spannende Einblicke für große und kleine Sternenfreunde.

Die nächste Vorführung ist am 18. Oktober.