Eine Frau ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Alverskirchener Straße in Wolbeck tödlich verunglückt. Wie die Feuer Münster mitteilt, war die Frau am Nachmittag auf der Straße unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeugwrack. Obwohl die notärztlichen Maßnahmen sofort eingeleitet wurden, verstarb die Frau noch am Unfallort. Warum die Frau von der Straße abgekommen ist, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.