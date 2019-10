Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle an der Grevener Straße am 27. September sitzen zwei junge Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft.

Drei maskierte Männer hatten – wie berichtet – den Verkaufsraum betreten, den Angestellten mit einem Messer und einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Mit mehreren Hundert Euro war das Trio geflohen.

Polizisten gelangten nun durch intensive Ermittlungen auf die Spur der mutmaßlichen Täter im Alter von 15, 17 und 19 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten die Wohnung des 17-jährigen Münsteraners. Dort fanden sie die vermutlich bei der Tat getragene Kleidung, den Rucksack, eine Softair-Pistole, ein Messer und Diebesgut aus einem Einbruch in ein Schulzentrum an der Von-Humboldt-Straße.

Die beiden bei dem Überfall bewaffneten Haupttatverdächtigen nahmen die Polizisten fest. Sie seien bereits wegen Ladendiebstählen, Sachbeschädigungen und Drogendelikten aufgefallen, heißt es in der Mitteilung weiter.