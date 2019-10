Ohne es zu ahnen sind viele Besucher im Messe- und Congresscentrum Halle Münsterland einem Promi ganz nah gekommen. Mehrere Doppelgänger zogen beim Tag der offenen Tür vor knapp zwei Wochen (29. September) durch die Halle, um die Gäste zu unterhalten. Doch statt eines Luke Mockridge-Doubles mischte sich der echte Entertainer unter die Leute. Das enthüllte er jetzt in seiner TV-Sendung „Luke - die Great Night Show”, auch die Halle Münsterland bestätigte das.

Als ein gewisser Jonas habe er sich vor rund zwei Jahren als sein eigenes Double bei einer Doppelgänger-Agentur angemeldet, die erste Buchung sei jetzt von der Halle Münsterland gekommen, berichtet Mockridge in seiner Sendung. „Jetzt musste ich als Luke Mockridge-Double jemanden spielen, der so sein möchte wie ich. Aber er durfte nicht zu nah dran an mir selbst sein, damit das Ganze nicht auffliegt”, erklärt er dem TV-Publikum die verzwickte Ausgangslage.

Der eingespielte Filmbeitrag zeigt, wie sich Mockridge in Münster geschlagen hat. „Du siehst ihm schon verdammt ähnlich”, stellt eine Besucherin fest, „täuschend echt”, findet ein anderer. Weniger überzeugt ist eine Frau, die ihm für seine Imitation nur drei von zehn Punkten gibt. „Man erkennt, dass es nicht Luke ist”, sagt sie.

Auch der Agentur-Chef wirkt unzufrieden, moniert eine gewisse Lustlosigkeit. „Du musst immer 50 Prozent mehr geben wie das Original als Doppelgänger”, fordert er.

Für das Original ergeben sich durch den Double-Auftritt neue Möglichkeiten: „Das Geile ist: Ich kann jetzt zwei Mal als Luke Mockridge Geld verdienen.”