Münster -

Bei ihren letzten Konzerten in Münster hinterließen sie einen bleibenden Eindruck. Kein Wunder: Die Regensburger Domspatzen sind nicht nur einer der ältesten Chöre der Welt, sondern zählen auch zu den besten. Am nächsten Dienstag (22. Oktober) kommen sie wieder in die Domstadt.