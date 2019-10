Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW findet im Kreativ-Haus in der zweiten Herbstferienwoche wieder ein Kulturprojekt für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren statt. Das Kreativ-Haus sucht hierfür junge Menschen, die Lust auf Geräuschexperimente und Musik haben, zudem die Leidenschaft für Kunst und Theater teilen und ihre eigene interaktive Klanginstallation entwickeln möchten, so die Organisatoren in einer Ankündigung.

Das Projekt findet von Montag bis Freitag (21. bis 25. Oktober) täglich von 10 bis 15 Uhr im Kreativ-Haus an der Diepenbrockstraße 28 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Projekt wird gefördert durch die Landesregierung NRW und das Kulturamt Münster.

Musik, Theater und Bildende Kunst

In Workshops, geleitet von Künstlern aus verschiedenen Sparten, werden Musik, Theater und Bildende Kunst verbunden. Im gesamten Kreativ-Haus verteilt werden gemeinsam einzelne Stationen einer Klang- und Kunstinstallation erbaut und bespielt, die ein Zuhause-Gefühl präsentieren, mit Instrumenten aus aller Welt und weiteren Materialien, die Klänge erzeugen, wie es weiter heißt.

Daraus entsteht mit theatralen Spieltechniken und eigens gestalteten Kunstwerken eine Art künstlerischer Parcours rund um das Thema Heimat, der abschließend am 25. Oktober um 15 Uhr im Kreativ-Haus präsentiert wird. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen.