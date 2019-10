Ein weiterer Grund für seinen Besuch: Seit zehn Jahren stellt seine Diözese die Pfarrer der portugiesischsprachigen Mission in Münster. Der jetzige Leiter, Padre Paulo Monteiro da Cunha Areias, ist seit September 2012 im Amt. Der 44-Jährige ist zuständig für 7000 Katholiken portugiesischer Herkunft und anderer portugiesischsprachiger Länder wie Brasilien und Angola.

In der vergangenen Woche besuchte Dom João alle Gottesdienstorte im Bistum Münster, an denen Padre Paulo Messen feiert. Am Wochenende nahm er am Fátima-Fest in Münster teil.

Festgottesdienst am Sonntag

Es begann am Samstagabend mit einer Lichterprozession von der portugiesischsprachigen Mission an der Beelertstiege durch die Innenstadt zur St.-Aegidii-Kirche. Am Sonntag fand ein Festgottesdienst statt, an dem der Bischöfliche Beauftragte für die Katholiken anderer Muttersprache, der emeritierte Weihbischof Dieter Geer­lings, und der Diözesanreferent für die Katholiken anderer Muttersprache, Franz-Thomas Sonka, teilnahmen.

Dom João ermutigte die Menschen, die aus ihren Heimatländern ausgewandert sind, im Glauben zu bleiben und Perspektiven für ihr Leben in Deutschland zu entwickeln.