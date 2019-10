Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache um 14.11 Uhr auf der A 43 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Seitenstreifen stand ein Pkw mit einer Panne, der Fahrer saß auf dem Fahrersitz.

Der Lkw erfasste den Wagen linksseitig am Heck, streifte an ihm vorbei und verhakte sich anschließend mit der Leitplanke. Der Fahrer des Autos blieb glücklicherweise unverletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Für die Bergung des Lasters wurde ein Kran eingesetzt und die Fahrbahn Richtung Münster bis 21 Uhr voll gesperrt.