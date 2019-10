Das Motto für die neue Karnevalssession steht fest

Mit dem gemeinsamen Sessionsmotto „Tradition, Moderne und joveler Tanz. Münsters Karneval ist voller Glanz!“ starten Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) und der künftige Prinz Karneval, Thorsten Brendel, in knapp einem Monat in die närrische Zeit.

Vor den Abordnungen der Gesellschaften bezeichnete Brendel bei der Herbstversammlung des Bürgerausschusses am Mittwochabend im Paohlbürgerhof sein ziemlich langes Motto als „Botschaft an alle Freunde des Karnevals“. Der 42-jährige Amelsbürener und Schlossgeister-Präsident: „Im Kern stehen Tradition und Brauchtumspflege, die zur Bewahrung unserer Identität wichtig sind. Das Moderne gehört dazu, um mehr junge Leute mit viel Power für die Narretei begeistern zu können. Und nirgendwo in Deutschland gibt es in einer Stadt so zahlreiche Gesellschaften, die den Karneval mit vielen ausgezeichneten Tanzgruppen jovel bereichern.“ Als Adjutanten stehen Brendel bis Aschermittwoch Christian Lange, Frank Hoffmann und Andreas Koch zur Seite.

Prinzenproklamation um 14.11 Uhr

Der Karnevalsauftakt mit Prinzenproklamation wird am 16. November (Samstag) ab 14.11 Uhr auf dem Prinzipalmarkt sein. BMK-Präsident Helge Nieswandt: „Der spätere Beginn zur Mittagszeit hat sich bewährt. Die Publikumsresonanz war viel größer als sonst. Jetzt müssen wir die Teilnehmerzahl aus den eigenen Reihen noch weiter steigern und so der Stadtgesellschaft zeigen, dass wir es können.“

Neben der Amtseinführung von Prinz Thorsten und dem neuen Stadtjugendprinzenpaar Lara Köttendrop und Jost Middendorf wird es ein zweistündiges Programm mit Tanz und Musik geben.

Ansteckpin zur Umzugs-Finanzierung

Damit der Rosenmontagszug auch künftig finanziell abgesichert ist und weiter durch die Altstadt rollen kann, gibt der BMK erstmals einen Solidaritäts-Ansteckpin heraus. Über der fröhlichen Rathausfassade auf Rollen steht „Damitter tippelt!“. BMK-Vize Robert Erpenstein: „Der Rosenmontagszug ist in Münster Publikumsmagnet Nummer eins. Kein anderer Veranstalter schafft es, fünf Stunden lang bis zu 120 000 Menschen in der City zu begeistern.“ Mit dem Pin, der für vier Euro ab dem 11. November verkauft wird, soll der Umzug auch wegen der höheren Kosten für die Sicherheit finanziell „auf eine breitere Basis gestellt werden“, so Erpenstein.

Mehr Kreativität gewünscht

Gering ist zum Bedauern des BMK-Vorstandes das Interesse der Gesellschaften an einem Seminar für Wagenbauer. Vermisst werden seit vielen Jahren kreativ umgesetzte Ideen auf den Umzugsgefährten. Nieswandt: „Es gibt genug lokale Themen und Ärgernisse, die plakativ zur Schau gestellt werden könnten. Der Karneval hat das Rügerecht beispielsweise an der geplanten Vorfahrtsregelung für Radler auf der Promenade. Diese Chance müssen wir nutzen.“

Als 42. Gesellschaft wurde der 1. Nienberger Karnevalsverein in den BMK aufgenommen. Ein neuer Arbeitskreis „Jugend“ um Bastian Stippel will den Nachwuchs in den Gesellschaften erreichen, mit frischen Ideen soll so der Karneval bereichert und zukunftssicher aufgestellt werden.

Gut angekommen ist trotz Regens die erste „Sommerkonfetti“-Veranstaltung am und im Paohlbürgerhof. Die Sommerparty für alle Freunde des Karnevals soll 2020 wiederholt werden.