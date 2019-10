Mehr Natur in Kitas: Heimische Tier- und Pflanzenarten und deren Schutz spielen im Lebensalltag von Kita-Kindern oft eine untergeordnete Rolle. Gemeinsam mit engagierten Seniorinnen und Senioren will deshalb der Naturschutzbund (Nabu) aktiv werden und in ausgesuchten Kindertagesstätten Naturoasen schaffen.

Hierzu werden Naturfreunde in der nachberuflichen Phase gesucht, die sich zu sogenannten Kita-Naturbotschaftern ausbilden lassen möchten. Innerhalb von acht praxisnahen Workshops und drei Erfahrungsaustauschen werde das nötige Wissen vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aktionen rund um die Natur

Während der zweijährigen Ausbildung werden auch viele Aktionen rund um die Natur durchgeführt, die durch das bereits parallel zu den Ausbildungen startende Engagement in den jeweiligen Paten-Kitas auch dort sofort umgesetzt werden können.

„Gerade Ältere verfügen oft über ein Naturwissen und haben Erfahrungen etwa beim Gärtnern, die sie gerne an die Kleinsten weitergeben möchten“, so Jutta Luig-Beilmann von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland.

Nabu setzt auf Erfahrungswissen

Aus diesem Grund setze der Nabu auf das Erfahrungswissen der Senioren. Dank der Förderung im Bundesprogramm Biologische Vielfalt und durch das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen kann die zu Beginn des neuen Jahres startende Ausbildung kostenlos angeboten werden.

In einem persönlichen Gespräch erhalten interessierte Senioren nähere Informationen. „Wir freuen uns auch, wenn sich interessierte Kitas oder Eltern bei uns melden“, so Jutta Luig-Beilmann.