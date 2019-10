Münster soll „Hauptstadt der Freundlichkeit“ werden

Als Projektträger ist das Haus der offenen Tür der Andreas-Gemeinde in Coerde Gastgeber für das Dinner „LoveFood“ zum Auftakt am 17. November. Dort sollen Menschen, die sich für andere einsetzen, mit einem Abendessen belohnt werden. Wer solche Leute kennt und ihnen mit einem Dinner etwas Gutes tun will, kann diese vorschlagen per ­E-Mail an ms-jugendot-andreas­@ev-kirchenkreis-muenster.de.