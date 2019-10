„Fridays for Future“ plant neue Groß-Demo

Die Aktivisten von „Fridays for Future“ Münster kündigen für den 29. November ihre nächste Großdemonstration an. „Die Ratssitzung im Oktober hat gezeigt, dass der Rat endlich mehr in Richtung Klimaneutralität bis 2030 gehen möchte“, so Philipp Schröder, Mitorganisator der Demo. „Allerdings reichen Worte nicht, es sollen Taten folgen. Deswegen wollen wir im November dem Rat zeigen: ,Münster kann mehr!‘“

Das – wie es in einer Pressemitteilung heißt – abgeschwächt veröffentlichte Klimapaket der Bundesregierung bewege die Klimaaktivisten ebenfalls. Unter dem Motto #NeustartKlima gehen sie für eine Klimapolitik, die mit dem Pariser Abkommen konform ist, auf die Straße. Am 29. November sollen auch anderswo rund um den Globus Demonstrationen und Aktionen stattfinden.

Der Demonstrationszug in Münster versammelt sich um 12 Uhr am Hauptbahnhof und zieht von dort aus zum Schloss, wo eine Abschlusskundgebung – unter anderem mit Musikbeiträgen – geplant ist.