Münster -

In der heutigen aufgeklärten Gesellschaft mag man sich gar nicht vorstellen, dass der Großteil der Menschen in früheren Jahrhunderten nicht frei über sein Leben entscheiden konnte. Leibeigenschaft war dabei auch in der fürstbischöflichen Residenzstadt Münster üblich – wie ein Themenabend im Stadtarchiv am Donnerstag (24. Oktober) zeigt.