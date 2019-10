In Sprakel testet die Sparkasse Münsterland-Ost ab kommender Woche Montag ein neues Serviceangebot. Dafür ist in den vergangenen Wochen der Raum vorne rechts, der bislang nicht genutzt worden war, umgebaut worden. Einige Sprakeler hatten die schon die Befürchtung, die Sparkasse wolle sich in ihrem Ort noch kleiner setzen.

Doch das ist nicht so. Vielmehr soll in Sprakel, wie sonst im Münsterland nur noch im Außenbereich von Ahlen, eine neue Video-Beratung getestet werden, erläutert Dr. Uwe Koch, Pressesprecher der Sparkasse Münsterland-Ost.

Ansprechpartner vor Ort finden die Sprakeler seit einigen Jahren noch montags und donnerstags am Vormittag. Daran solle sich auch nichts ändern, sagt Koch. „Aber, an wen kann ich mich wenden, wenn keiner da ist?“, darum gehe es jetzt, erklärt Koch.

Mit seiner Sparkassen-Karte gelangt der Kunde in den umgebauten Raum rechts vom Eingang. Er nimmt auf der grün-roten Bank Platz und via Video Kontakt mit einem Sparkassenberater in der Hauptstelle auf. „Man kann mit ihm sprechen, Fragen stellen und mit ihm Dienstleistungen erledigen“, erläutert Koch: zum Beispiel Überweisungen tätigen und Daueraufträge anlegen, Adressdaten ändern, ein Giro-Konto eröffnen oder einen Online-Banking-Zugang einrichten oder entsperren.

Damit der Testlauf auch funktioniert, sind nächste Woche mit Ausnahme des Feiertags Allerheiligen jeden Tag Kollegen aus der Zentrale vor Ort, kündigt er an. Sie stellen vom 28. bis zum 31. Oktober (Montag bis Donnerstag) jeden Tag von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr vor, wie das Angebot funktioniert.