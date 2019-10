Raub auf Tankstelle an Weseler Straße

Münster -

Nach einem Tankstellenüberfall am Dienstag an der Weseler Straße sucht die Polizei Zeugen. Der Täter betrat um 2.13 Uhr – maskiert und mit einer Art Machete bewaffnet – den Verkaufsraum, bedrohte damit den Angestellten, griff in die Kasse und flüchtete mit mehreren Geldscheinen. Der Räuber ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hatte einen Tarn-Rucksack dabei. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Reebok-Schuhe und eine weiße Strumpfmaske mit Sehschlitzen. Die Haare waren zu einer Art Dutt gebunden. Vor dem Überfall hat sich der Täter mit einer Frau und drei Männern auf Fahrrädern unterhalten. Dieses Quartett und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 27 50 zu melden.