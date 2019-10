„Eiserne Karotte“ für Svenja Schulze

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erhält den Negativpreis „Eiserne Karotte“ des Hayek-Clubs Münsterland. Die Eiserne Karotte wird alljährlich an Personen oder Institutionen verliehen, die „sich in besonderer Weise um die Beschränkung der Freiheit der Bürger verdient gemacht haben“. Svenja Schulze erhält den Preis wegen ihrer „planwirtschaftlichen, ökonomisch ineffizienten und ökologisch unsinnigen Umweltpolitik“, so Club-Vorsitzender Chris­tophe Lüttmann in einer Pressemitteilung.

Auch ihre Pläne für eine CO-Steuer gefallen dem Hayek-Club nicht. Da die Steuer die vielen Umweltauflagen nicht ersetzen, sondern zu diesen noch hinzutreten soll, werde sie kaum Lenkungseffekte haben. Stattdessen würden die Bürger nur zusätzlich belastet. Dass nur Gering- und Normalverdiener dafür eine Ausgleichszahlung erhalten sollen, findet der Hayek-Club „unfair“. Denn damit verbinde die Ministerin „in typisch sozialdemokratischer Weise“ ideologische Umverteilungsziele mit ihrer Umweltpolitik. Stattdessen solle sie lieber auf ihre ökonomischen Berater aus dem Sachverständigenrat hören und den EU-Emissionsrechtehandel auf alle Sektoren ausweiten. Damit würden alle Emittenten gleich behandelt. Vor allem könnten sie dann selbst entscheiden, wo und wie sie ihre Emissionen senken, so der Hayek-Club.

Die Eiserne Karotte soll am 15. November in Münster an die Ministerin übergeben werden. Laudator wird der frühere Grünen-Politiker Oswald Metzger sein. Die Preisübergabe im Roxeler Hotel Brintrup soll öffentlich stattfinden, eine Voranmeldung an hayek@mail.de ist notwendig.