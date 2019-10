Hafenstraße ab Freitag wieder komplett frei

Nach über drei Wochen wird ab Freitagmorgen (25. Oktober) um 10 Uhr die Hafenstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Die Stadtwerke werden dann die Bauarbeiten beendet haben, kündigt Stadtwerke-Sprecher Florian Adler an. Knapp zwei Wochen war die Hafenstraße im Bereich der Unterführungen unter den Bahngleisen voll gesperrt, nachdem am 1. Oktober dort ein Wasserrohr unter der Straße gebrochen war. Seit dem 12. Oktober ist die Hafenstraße immerhin wieder in Richtung Ludgerikreisel befahrbar.

Wie berichtet, entschieden sich die Stadtwerke nach dem Rohrbruch, die eigentlich für das kommende Jahr vorgesehene, umfassende Sanierung der Wasserleitung in diesem Bereich vorzuziehen – „auch weil wegen der Herbstferien weniger Verkehr herrscht“, so Adler. Es wurden jetzt knapp 300 Meter Wasserleitung erneuert, die Leitungen wurden über drei Öffnungen in die bisherigen Rohre hineingeschoben.

Die 110. 000 Euro teure Baumaßnahme an dem neuralgischen Punkt hatte – vor allem in den Tagen der Vollsperrung – erhebliche Verkehrsprobleme verursacht. Insgesamt investieren die Stadtwerke laut Adler in den nächsten Jahren 22,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Netze für Gas, Strom und Wasser.