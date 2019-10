Deutschlands Sozialdemokraten suchen ein neuen Chef, genauer gesagt: Sie suchen eine Vorsitzende und einen Vorsitzenden.

Am heutigen Freitag endet die Abstimmung der über 400 000 Parteimitglieder, die per Internet und per Brief ihre Stimme abgeben können. Da das Verfahren von der Berliner Parteizentrale organisiert wird, hat der münsterische Unterbezirksvorsitzende Robert von Olberg keinen Einblick, ob bereits viele münsterische SPD-Mitglieder ihre Stimme abgegeben und wie sie denn so abgestimmt haben.

Von Olberg hat aber kein Problem damit, sein eigenes Abstimmungsergebnis kund zu tun. „Ich habe mich für das Team Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden“, so der Sozialdemokrat auf Anfrage unserer Zeitung. „Sie liegen inhaltlich richtig“, begründet er seine Entscheidung. Walter-Borjans, der bekanntere Teil des Teams, gilt als Linker und sorgte für Furore, als er als NRW-Finanzminister eine CD mit den Daten von Steuersündern ankaufte.

Von den insgesamt sechs zur Auswahl stehenden Kandidaten-Paaren genießen laut dem münsterischem Parteichef auch Christina Kampmann und Michael Roth viel Sympathie. Kampmann gehört wie Walter-Borjans zu den bekannten Gesichtern der NRW-SPD.

Auf eine Blitzumfrage unserer Zeitung per Mail bei den SPD-Ratsmitgliedern reagierte nur Michael Kleyboldt aus Kinderhaus. Er votierte ebenfalls für Walter-Borjans/Esken.

Erreicht kein Kandidatenpaar die 50-Prozent-Marke, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten.