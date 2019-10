dm plant Filiale an der Ludgeristraße

Die Drogeriemarktkette dm, die in Münster derzeit elf Filialen betreibt, plant eine weitere Filiale an der Ludgeristraße, Münsters Einkaufsstraße mit der höchsten Kundenfrequenz. Im Parterre des Kaufhauses C&A, wo sich derzeit der Young-Fashion-Shop „Clockhouse“ befindet, werde der rund 600 Quadratmeter große dm-Markt entstehen, kündigte dm-Gebietsleiter Julius Steegmüller am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung an. „Der Fokus wird auf dem Thema Schönheit liegen.“ Nach jetzigen Planungen soll im Frühjahr 2020 mit den Umbauarbeiten begonnen und im Sommer nächsten Jahres Neueröffnung gefeiert werden.

Damit wäre die Drogeriemarkt-Kette an mehreren attraktiven Stellen in der Innenstadt vertreten: Filialen befinden sich derzeit auch im Parterre des Kaufhauses Karstadt und in den Münster-Arkaden.

Über die Investitionen an der Ludgeristraße hinaus will das Unternehmen Anfang 2020 die dm-Filiale an der Hammer Straße komplett renovieren. Eine Maßnahme, die in den Märkten alle zehn Jahre vorgesehen sei. Steegmüller: „Für beide Maßnahmen werden wir in Münster über eine Million Euro investieren.“

Anders als in der Ludgeristraße soll an der Hammer Straße weiterhin das Vollsortiment angeboten werden. Während der umfangreichen Renovierungsarbeiten werde die Filiale zwischenzeitlich wenige Wochen schließen müssen.

Einen besonderen Schwerpunkt will das Unternehmen in der Westfalenmetropole künftig auf Biolebensmittel setzen. Die Nachfrage in diesem Segment sei schon jetzt bundesweit überdurchschnittlich.

Vor dem Hintergrund der Ausweitung des Online-Geschäfts könnten auch die Ergebnisse eines Pilotprojekts interessant werden, das dm seit diesem Monat in München durchführe. Nach dem System „Click and collect“ sollen im Internet ausgewählte Produkte als Paket wenige Stunden später in der Filiale der Wahl als Paket abholbar sein.

Ungeachtet dieses Projekts, mit dem die Drogeriemarkt-Kette neue Verkaufsstrategien im Online-Geschäft testen möchte, „hat der Kontakt mit den Kunden weiterhin den höchsten Stellenwert“, betont Steegmüller. Deutschlandweit werden nach eigenen Angaben rund 2000 Filialen geführt.

Vor dem Hintergrund der Beratungsintensität bei vielen Produkten habe die Ausbildung im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Steegmüller: „Ausgebildet werden in erster Linie Drogisten.“ Ziel sei es, „in jeder Filiale jedes Lehrjahr zu besetzen“.