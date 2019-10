Backfrisch und multifunktional

Mit dem neuen Café-Anbau an Backstube und Verwaltung an der Loddenheide setzt das Familienunternehmen Krimphove neue Schwerpunkte. Am Donnerstag wurde das Café in dem zweigeschossigen Neubau mit Holzfassade auf verdoppelter Fläche eröffnet. Als Zielgruppe sehen Georg Krimphove und Sohn Christopher, der in sechster Generation die Geschäftsführung verstärkt, nicht nur die zahlreichen Berufstätigen im Gewerbegebiet Loddenheide, sondern unter anderem auch die Einwohner in Gremmendorf.

Am Eröffnungstag begrüßten Georg und Christopher Krimphove, die in Münster 19 Filialen betreiben, die ersten Frühstücksgäste persönlich, die in dem 200 Quadratmeter großen gemütlich gestalteten Café Platz nahmen. Währenddessen wurde der Steinofen für Flammkuchen bereits auf Betriebstemperatur gebracht.

Mit Blick auf die Zielgruppen, „haben wir die Öffnungszeiten ausgedehnt“, so Georg Krimphove. Start sei bereits um 5.30 Uhr in der Früh, damit sich Berufstätige vor der Arbeit mit frischen Backwaren versorgen können. Ein Mittagstisch gehöre ebenfalls zum Angebot. Das Café wird laut Krimphove zudem um einen „Meetingraum“ mit elektronischer Projektionswand ergänzt – „nicht nur für Besprechungen mit unseren eigenen Mitarbeitern, sondern auch für externe Nutzer, die hier Schulungen oder Seminare für bis zu 25 Personen durchführen möchten“.

Mehr Raum wird bald den Verwaltungsmitarbeitern zur Verfügung stehen. In einigen Wochen sollen Büroräume über dem Café Büro bezogen werden, deren Gesamtfläche sich ebenfalls verdoppelt habe. Im Parterre könne sich nun die Backstube ausdehnen.

Was die Zahl der Filialen angeht, will das Familienunternehmen indes nicht expandieren. Es gehe nicht nur um Größe, sondern vor allem um Qualität in der Produktion und darum, die Arbeitsbedingungen in Verwaltung und Verkauf zu verbessern, betonen Georg und Christopher Krimphove. Als Obermeister der Bäckergilde wirbt Georg Krimphove zudem für Nachwuchs im Bäckerhandwerk. In seinem eigenen 230 Mitarbeiter zählenden Betrieb bildet er zur Zeit auch drei geflüchtete Menschen aus – „mit großem Erfolg“, wie er sagt.

Erfolgszahlen kann Krimphove in Sachen Nachhaltigkeit für die 16 Unternehmen der Bäckergilde vermelden. 12 000 „Gilde-Becher Münster“, die Einweg-Kaffeebecher ablösen sollen, seien in den vergangenen zwei Jahren ausgegeben worden. Krimphove: „Und ein Gildebecher in neuem Design wird in Kürze auf den Markt kommen“.