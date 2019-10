Münster -

In der Landwirtschaft war und ist der Herbst die Zeit, in der die Ernte eingeholt und deren Erträge verarbeitet werden. Auf dem Herbstmarkt „Himmel & Erde“ des Mühlenhofs können Besucher am Sonntag (27. Oktober) eintauchen in diese auch für die hiesigen Bauern so emsige Zeit.